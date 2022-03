Schluss mit Trash-TV : Melanie Müller will sich von Prinzen adoptieren lassen

In Sachen Reality-TV hat sie bislang kaum etwas ausgelassen – doch damit soll jetzt Schluss sein. Gerüchten zufolge soll Melanie Müller das Prinzessinnen-Dasein anstreben.

In Zukunft will die 33-Jährige ihr Leben umkrempeln und ihre bisherige Reality-Karriere an den Nagel hängen. Auf Instagram schrieb sie: «Nach all der langen Zeit habe ich mich nun entschieden, einen neuen Weg zu gehen.» Sie werde sich künftig auf die Sachen konzentrieren, die ihr im Leben wichtig seien. Welche das allerdings genau wären, ließ Melanie offen. Abschließend meinte sie: «Wie heißt es so schön: Krone richten und weiter geht's.»