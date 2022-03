Liebesferien auf Mallorca : Melanie Müller zeigt erstmals ihren Neuen

Erst im Dezember hat die Reality-TV-Darstellerin die Scheidung von Mike Blümer eingereicht, mit dem sie zwei Kinder hat. Auf Instagram küsst sie nun bereits ihren neuen Freund.

Die beiden wohnen bereits zusammen in Leipzig und machen aktuell Ferien in Mallorca.

Gegenüber «Bild» verrät sie, dass ihr neuer Freund jedoch keinesfalls erst vor Kurzem in ihr Leben getreten sei: «Wir kennen uns seit 17 Jahren, haben schon zusammen Geburtstage und Weihnachten gefeiert, auch Kurzurlaub gemacht.» Obwohl die RTL-Dschungelkönigin erst im Dezember die Scheidung eingereicht hat, wohnen sie und Andreas bereits zusammen in Leipzig.

Andreas liebt Melanie schon lange

Überschneidungen soll es jedoch nicht gegeben haben: «In der Trennungsphase war Andreas für mich da. Wir sind aber nicht sofort in der Kiste gelandet. Allerdings hat er mir gestanden, dass er mich schon länger liebt, sich aber nie getraut hat, mir das zu sagen.» Außerdem biete er ihr, was Mike ihr «jahrelang nicht gegeben hat»: «Sicherheit, Rückhalt, Vertrauen, Zuverlässigkeit.» Zudem sei sie nun keine Alleinverdienerin mehr und müsse nicht mehr jeden Job annehmen.

2014 heirateten Müller und ihr Ex Mike. Während ihrer Teilnahme bei «Promi Big Brother» vergangenen Sommer riss sie bereits an, dass es Eheprobleme gäbe. Im November 2021 tauchten schließlich Knutschfotos von Melanie mit einem anderen Mann auf. Sie stritt die Fremdgehgerüchte zwar ab, dennoch folgte die Trennung. An Silvester schoss sie ihren Ehering mit einer Rakete in die Luft und ließ sich ihre Liebestattoos vor laufenden RTL-Kameras entfernen.