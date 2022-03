Wegen Corona : Melbourne führt nächtliche Ausgangssperre ein

Um die Corona-Pandemie einzudämmen, führt die zweitgrößte australische Stadt Melbourne eine Ausgangssperre ein. Es wurde außerdem der Katastrophenzustand erklärt.

«Wir haben keine andere Wahl»

Die Neuinfektionen nahmen wieder etwas zu. Die Behörden meldeten am Sonntag 671 neue Fälle, nachdem es am Samstag mit 397 nachgewiesenen Ansteckungen mehr als ein Drittel weniger gewesen waren als am Freitag. Am Donnerstag gab es einen Höchstwert von 723 Neuinfektionen. Australien ist es weit besser als vielen anderen Länder gelungen, das Coronavirus einzudämmen. Aber die jüngste Virus-Ausbreitung in Victoria bereitet den Behörden große Sorgen. Auf den Bundesstaat entfielen zuletzt etwa 60 Prozent der landesweit rund 18.000 bestätigten Infektionsfälle. Im benachbarten New South Wales wurden am Sonntag zwölf neue Ansteckungen gemeldet. Australiens bevölkerungsreichster Bundesstaat empfahl nun «nachdrücklich» das Tragen von Schutzmasken in der Öffentlichkeit.