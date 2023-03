Italien: Melonis Kabinett will umstrittenes Brücken-Projekt realisieren

Allerdings bestehen Zweifel an ihrer strukturellen Tragfähigkeit in der erdbebengefährdeten Region zwischen Messina und Kalabrien, wegen der Auswirkungen auf die Umwelt und wegen der hohen Kosten.

Das Kabinett der italienischen Premierministerin Giorgia Meloni will dieses nun realisieren, nachdem in der Vergangenheit sämtliche Versuche gescheitert sind.

Das Projekt, eine Brücke nach Sizilien zu bauen, geht zurück in die Zeit des Römischen Reichs.

Das Kabinett der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni hat ein umstrittenes Projekt zum Bau einer Brücke wiederbelebt, die Sizilien mit dem Festland verbinden und mehrere Milliarden Euro kosten soll. Das Kabinett verabschiedete am Donnerstag ein entsprechendes Dekret, welches das Parlament in 60 Tagen in ein Gesetz umwandeln muss.