Soziale Netzwerke: «Memes of Luxembourg» boomt auf Instagram

Diese Meme-Page ist DER Instagram-Account der Stunde. Seit einigen Wochen macht sich «Memes of Luxembourg» über den Alltag junger Berufstätiger im Großherzogtum lustig. Jeden Tag erscheinen neue Beiträge, mit denen man sich hierzulande leicht identifizieren kann. Eines der populärsten Videos zeigt beispielsweise einen Vergleich zwischen brasilianischer und luxemburgischer Wohnsituation.

«Bei einem Mittagessen mit einem Freund scherzten wir über ein Meme und fanden es schade, dass es in Luxemburg keine entsprechende Seite gibt», sagt die Person hinter dem Account, die seit etwa drei Jahren in Luxemburg lebt. Ursprünglich aus dem griechischen mimeme (etwas nachahmen) abgeleitet, stellen Memes, humorvolle kulturelle Inhalte, die in Form von Bildern, Hyperlinks, Videos usw. im Internet verbreitet werden.