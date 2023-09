Memphis, USA: Britischer Rüpel-Tourist springt in Pool von Elvis Presley

Ein britischer Tourist ist in den Pool von Elvis Presleys Anwesen in Graceland in Memphis (USA) gesprungen, bevor er vom Sicherheitspersonal abgeführt wurde. Auf dem Video ist zu sehen, wie Tommy Purcell über ein niedriges Tor mit der Aufschrift «Betreten verboten» steigt und mit nacktem Oberkörper zum Pool geht. Dann setzte er einen Fuß auf das Sprungbrett, woraufhin eine weibliche Sicherheitsbeamtin auf ihn zulief. Bevor sie ihn erreichen konnte, sprang er mit Shorts und Turnschuhen in das Becken. Der Vorfall habe sich bereits im Juli ereignet, geht jedoch jetzt viral.



Der Tourist wurde von wütenden Internet-Usern wegen seines «respektlosen Verhaltens» beschimpft, woraufhin seine Frau zurückschlug und behauptete, der 1977 verstorbene Rock’n-Roll-Star hätte nicht gewollt, dass ihr Mann verhaftet werde. «Der Vorfall ist das jüngste Beispiel dafür, dass sich britische Touristen im Ausland daneben benehmen», schreibt die «Daily Mail». Dieses Jahr wurde bereits ein Sportlehrer aus Bristol dabei gefilmt, wie er seine Initialen in das 2000 Jahre alte Kolosseum in Rom ritzte.