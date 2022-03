Hirnhautentzündung : Meningitis-Alarm in Kinderkrippe

DÜDELINGEN - Ein einjähriges Kind ist an einer gefährlichen Hirnhautentzündung erkrankt. Die Gesundheitsbehörde hat am Montag Vorsorgemaßnahmen ergriffen.

Meningokokken greifen die Hirnhaut an und werden durch Speichel übertragen.

In einer Kinderkrippe in Düdelingen ist ein einjähriges Kind an einer gefährlichen Hirnhautentzündung (Meningitis) erkrankt. Laut RTL sei das Kind bereits vor einigen Tagen ins Krankenhaus gebracht worden und würde dort nun behandelt werden. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, hieß es.