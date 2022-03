Schauspieler entsetzt : «Menschen sind wegen dieses Films tot!»

Die Darsteller des Mohammed-kritischen Films «Unschuld der Muslime» fühlen sich hintergangen. Sie glaubten, in einem Historien-Abenteuer mitzuspielen.

Die Darsteller und Techniker, die 2011 in Los Angeles das Machwerk «Unschuld der Muslime» gedreht haben, sind außer sich. In einem Statement im US-Sender CNN distanzierten sie sich explizit von der eigenen Arbeit. Der Grund: Sie fanden sich im völlig falschen Film wieder.

«Das gesamte Ensemble und die Crew sind extrem aufgebracht und fühlen sich vom Produzenten ausgenutzt. Wir stehen hundertprozentig nicht hinter diesem Film und wurden, was seine Absicht und seinen Zweck angeht, grob in die Irre geführt. Wir sind schockiert von der Neufassung des Drehbuchs und von den Lügen, die uns Beteiligten erzählt wurden. Wir sind tieftraurig ob der Tragödie, die angerichtet wurde.»

Aus «Master George» wird Prophet Mohammed

Ihr Text sei umvertont worden, betont die Kalifornierin: «Ich hatte damit wirklich nichts zu tun. Jetzt sind Menschen wegen eines Films, in dem ich mitgespielt habe, tot. Es macht mich krank.» Der ominöse Produzent am Set habe sich selbst als Sam Bacile ausgegeben, obwohl mittlerweile klar ist, dass er anders heißen muss.

Ein beleidigendes Video - als Zeichen gegen Gewalt?

Der Produzent hat laut Garcia am Set auch Arabisch gesprochen, sei aber sonst nicht weiter aufgefallen. «Er war einfach richtig locker.» Sie habe den Filmemacher zuletzt nach dem Ausbruch der Gewalt am 12. September gesprochen: «Ich rief Sam an und fragte: 'Warum hast du das getan?' Er sagte: 'Ich bin es leid, dass radikale Islamisten töten. Lass die anderen Schauspieler wissen, es ist nicht ihre Schuld.'»