Schießerei in U-Bahn - «Menschen trampelten aufeinander herum, um zur Tür zu gelangen»

Chaos und Panik – nach der Schießerei in einem U-Bahn-Zug in Brooklyn beschreiben Augenzeugen, wie sie die Zeit im Waggon erlebten.

Die Polizei von New York City hat am Dienstag um 8:27 Uhr den ersten Notruf einer Person erhalten, die in der U-Bahn angeschossen wurde – kurz danach brach das Chaos aus. In einem Zug, der in Richtung Manhattan fuhr, hatte es eine Schießerei gegeben, mindestens 16 Menschen sind dabei verletzt worden, nach jetzigem Kenntnisstand befinden sich fünf davon in kritischem Zustand.

Augenzeugen, die sich in dem U-Bahn-Wagen befanden, berichten, wie «große Panik» bei den Passagieren ausgebrochen sei. Dunkler Rauch habe sich in einem der Wagons verbreitet, erzählt ein Mann CNN. Yav Montano sagte, dass noch bevor der Zug die Station 36th Street in Brooklyn erreicht habe, sich der Wagen plötzlich mit Rauch gefüllt habe. Die Gesichtsmaske, die er trug, nützte nichts gegen den Rauch – sie war komplett schwarz geworden, sagt er.

«Als der Rauch aufstieg, fing er alles an, zu verschlingen»

Dann hörte der Passagier Schüsse. Er hielt die Geräusche zunächst «für ein Feuerwerk». Erst nach einigen Sekunden habe er realisiert, dass es Schüsse waren. Er versteckte sich hinter einer der Sitzbänke – das rettete ihn möglicherweise davor, angeschossen zu werden.

«Ich saß im vorderen Teil des dritten Wagens und alles passierte im hinteren Teil desselben Wagens», erzählt Montano weiter. «Als der Rauch aufstieg, fing er alles an, zu verschlingen. Die Menschen begannen, zum vorderen Teil des Wagens zu laufen», sagte der Zeuge. Er schätzt, dass etwa 40 bis 50 Personen mit ihm in dem U-Bahn-Wagen waren.

Er habe gesehen, wie ein Fahrgast versucht habe, die Wagentür zu öffnen, die zu einem anderen Wagen führte, aber er konnte sie nicht öffnen. «Alles, was ich sah, waren Menschen, die aufeinander herumtrampelten und versuchten, zur Tür zu gelangen, die verschlossen war.» Es habe Panik gegeben, «aber zum Glück erreichte der Zug schnell die nächste Haltestelle und alle verließen rasch den Zug», sagte Montano. Am Boden habe er große Mengen Blut beobachtet.

«Ich werde sterben»

Sam Carcamo saß im selben Zug wie Montano. Dem Sender Fox News erzählt er, wie er mehrere verletzte Personen am Bahnsteig gesehen habe. «Einer schrie, ‹ich werde sterben›. Da bemerkte ich erstmals, dass er angeschossen war. Er war blutüberströmt. Leute fragten, ob es jemanden mit medizinischer Ausbildung gäbe.» Viele Passagiere, die panisch aus dem Zug ausgestiegen waren, seien in einen Zug eingestiegen, der in die andere Richtung fuhr und in dem Moment in der Station stand, erzählt Carcamo.