Schweiz: Menschenschmuggel – 23 Geflüchtete aus überfülltem Lieferwagen gerettet

23 Menschen befanden sich stehend und ungesichert in dem Wagen.

Am Montag früh um 6.30 Uhr führte die Kantonspolizei Nidwalden auf der Autobahn eine Schwerverkehrskontrolle durch. Dabei fiel den Beamten ein Lieferwagen mit italienischem Kennzeichen auf, welcher in Richtung Norden unterwegs war, wie die Polizei in einer Medienmitteilung berichtet.