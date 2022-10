Blutige Beauty: Menstruationsblut als Maske – genial oder gefährlich?

Menstruationsblut als Beauty-Trend

Der neueste Schrei ist es, seiner Periode ein zweites Leben zu schenken und das Menstruationsblut als pflegende Beauty-Maske im Gesicht aufzutragen. «Meine Haut war noch nie so schön», sagt Creator mikay.fer in einem Video, in dem sie die Ergebnisse der Maske zeigt.

Expertin warnt

Die Dermatologin Joyce Park, die selbst auf diversen Social-Media-Kanälen aktiv ist, äußert sich besorgt zum Trend auf Tiktok. «Ich flehe euch an: Nutzt euer Periodenblut nicht als Gesichtsmaske», sagt sie in einem Video. «Es gibt keine Möglichkeit, dieses Blut auf eine sterile Art und Weise zu sammeln.»

Fazit: Finger weg!

Wir fassen also zusammen: Deine pflegende Maske mit Aloe Vera (oder was sonst so in deinem Badezimmerschränkchen steht) ist nicht nur weitaus praktischer in der Anwendung, sondern auch ziemlich sicher besser für deine Haut als dein eigenes Periodenblut.