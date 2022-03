Formel 1 – Tests in Jerez : Mercedes läuft rund, Red Bull bricht ab

Am letzten von vier Formel-1-Testtagen in Jerez de la Frontera erzielte bei meist nasser Fahrbahn Felipe Massa im Williams-Mercedes die Bestzeit, Red Bull-Renault reiste vorzeitig ab.

Nur 21 Testrunden in vier Tagen - im Weltmeister-Team Red Bull-Renault schrillen die Alarmglocken, was mit dem Test-Abbruch gestern um 13.37 Uhr unterstrichen wurde. Teamchef Christian Horner erklärte: «Die verschiedenen Probleme von Renault, aber auch die Kühlprobleme unsererseits haben Fortschritte unterbunden. Es waren ganz schwierige Tage, aber ich bin überzeugt, dass wir hier von Hürden sprechen, die wir bis zum Bahrain-Test überwinden können.»

Diese finden vom 19. bis 22. Februar und vom 27. Februar bis 2. März statt. Viel gelassener können die Mercedes-Fans den nächsten Testfahren entgegenblicken. Am Freitag erzielte Felipe Massa im Williams-Mercedes, als die Strecke in der letzten Stunden abzutrocknen begann, die Bestzeit. Der Brasilianer war knapp eine Sekunde schneller als sein letztjähriger Teamkollege Fernando Alonso im Ferrari.

Noch zufriedener dürfte Nico Rosberg sein: Dem Deutschen gelang es am Vormittag als erstem Piloten, im Silberpfeil-Mercedes eine ganze GP-Distanz problemlos abzuspulen. Am Nachmittag musste er entgegen dem ursprünglichen Plan das Cockpit seinem Teamkollegen Lewis Hamilton überlassen, damit auch der Brite, der am Dienstag und Donnerstag mit einigen Problemen zu kämpfen hatte, noch genügend Testkilometer fahren konnte.