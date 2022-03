Exklusives Auto : Mercedes von Adolf Hitler wird versteigert

Es gilt als Luxus-Cabrio und zählte einst zu den teuersten Fahrzeugen von Daimler-Benz. Im Januar kommt der Wagen unter den Hammer.

Der Lebensweg von Hitlers Mercedes ist bis ins Detail dokumentiert: Das Auktionshaus «Worldwide Auctioneers» besitzt die originalen Dokumente der Daimler-Benz AG. Demnach bestellte Erich Kempka, der Chauffeur von Hitler, das Auto am 2. September 1938 als «vierten Führerwagen» in Sindelfingen.

Bei Paraden genutzt

Rund ein halbes Jahr später fuhr Hitler mit dem Mercedes herum. Besonders berühmt ist das Bild von ihm und Italiens Diktator Benito Mussolini am 18. Juni 1940: Damals ließen sich beide darin durch München kutschieren. Im selben Auto feierte Hitler den Sieg der Nazi-Armee im Frankreichfeldzug.

Nur kurze Zeit später gelangte der Wagen in die Hände der Franzosen. US-Streitkräfte nahmen das Auto letztendlich in ihren Besitz. In den USA nutzte man den Mercedes bei Paraden und Gedenkveranstaltungen für im Krieg gefallene Amerikaner.