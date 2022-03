Panda-Gipfel : Merkel dankt China für die neuen «Diplomaten»

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat bei seinem Berlin-Besuch zusammen mit Angela Merkel das neue Pandagehege des Berliner Zoos eröffnet.

Wie alteingesessene Berliner

Am Rande des Termins kam es aber auch zu Protesten von Menschenrechtsaktivisten in Pandakostümen. «Merkel, klare Worte statt Pandadiplomatie» war zum Beispiel auf Schildern der Tibet-Initiative zu lesen.

Die beiden Pandas stammen aus einer chinesischen Zuchtstation und sind am 24. Juni in Berlin angekommen. Der Berliner Zoo ist damit der einzige Tierpark in Deutschland, der die seltenen Bären hält. Für Besucher sind die Tiere von Donnerstag an zu sehen. Merkel persönlich brachte den Panda-Deal bei einem China-Besuch 2015 in Gang, auch das Land Berlin verhandelte hinter den Kulissen mit. 2012 war mit Bao Bao der letzte verbliebene Panda hochbetagt in der Hauptstadt gestorben.