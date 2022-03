Sondertreffen in Paris : Merkel und Sarkozy beraten über Euro-Krise

Die Finanzmärkte fahren weiter Achterbahn, die Politik scheint ratlos. Am Dienstag kommen die deutsche Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Sarkozy zu einem Sondertreffen zusammen.

Angesichts der Turbulenzen auf den Finanzmärkten wollen Frankreich und Deutschland die Stabilisierung der Euro-Zone vorantreiben. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy wollen am kommenden Dienstag in Paris bei einem Treffen über die anhaltende Euro-Schuldenkrise beraten.

Wie das Kanzleramt am Donnerstag in Berlin mitteilte, geht es um «gemeinsame Vorschläge zur Stärkung der wirtschaftspolitischen Steuerung der Eurozone». Diese sollten noch vor Ende des Sommers erarbeitet werden. Dies hatten Merkel und Sarkozy auf dem Griechenland-Gipfel am 21. Juli bereits angekündigt.