EU-Gipfel : Merkel und Sarkozy für Wettbewerbspakt

BRÜSSEL - Die Euro-Länder sollen künftig bei Renten, Steuern und Löhnen stärker zusammenarbeiten. Dafür werben deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy.

EU-Kommissionspräsident Jose Manuel Barroso diskutiert mit Luxemburgs Premierminister Jean-Claude Juncker vor dem Beginn des EU-Gipfels am Freitag in Brüssel. (Bild: dpa)

Vor Beginn des EU-Gipfels am Freitag in Brüssel kündigte Merkel an, dass Deutschland und Frankreich gemeinsam Vorschläge für eine stärkere Koordinierung einbringen.