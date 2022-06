Trierer Dom : Merkel will Moselregion «als Mensch» erkunden

Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will ohne Amtsverpflichtungen nun in Ruhe den Westen Deutschlands näher kennenlernen. «Ich bin selten zweckfrei in den alten Bundesländern gewesen», sagte Merkel im Interview mit den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Samstagausgaben). «Ich bin nie einfach so auf der Loreley gewesen oder an der Moselschleife oder alleine im Trierer Dom oder Speyerer Dom.»