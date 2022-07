Weltweite Störung : Messaging-Dienst Slack ist down – User weltweit melden Ausfall

Das Messaging-Programm funktionierte am Dienstagnachmittag weltweit über längere Zeit nicht. Zahlreiche Firmen und Arbeitgeber nutzen das Programm.

Der Instant-Messaging-Dienst Slack hat am Dienstag seit etwa 14.45 Uhr eine weitreichende Störung. Das US-amerikanische Unternehmen bestätigt dies selbst via Twitter und entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten. Durch den Ausfall ist die Office-Kommunikation in etlichen Unternehmen nicht möglich.