«Luxchat»: Messenger «made in Luxembourg» soll bald verfügbar sein

Anlässlich der «Luxembourg Internet Days 2022» hat Marc Hansen (DP), beigeordneter Minister für Digitalisierung, am Mittwoch die App «Luxchat» vorgestellt. Sie wurde «vollständig in Luxemburg entwickelt und wird auch hier gehostet», so Hansen. Die App «made in Luxembourg» biete zahlreiche Sicherheitsvorteile, ein zentrales Argument bei digitalen Entwicklungsprojekten. Außerdem sei Luxchat «auf einem bewährten Open-Source-Standard aufgebaut und läuft auf einer redundanten und sicheren Infrastruktur in Luxemburg».