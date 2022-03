«Wie im Horrorfilrm» : Messer am Set von Anne Hathaways neuem Film

Beim Dreh des Films «The Witches» hat sich am Dienstag ein blutiger Zwischenfall ereignet. Ein Mann stach einem Mitarbeiter in den Hals – anscheinend wegen eines Teebeutels.

Anne Hathaway hält sich zurzeit in Großbritannien auf, wo sie ihren neuen Film «The Witches» dreht. Auf dem Set ist es am Dienstag zu einem blutigen Zwischenfall gekommen. Einem der Set-Designer wurde von einem zweiten Mitarbeiter mit einem Messer in den Hals gestochen.