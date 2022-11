Belgien : Messerangriff in Belgien – Tatverdächtiger stand auf Terrorliste

Der tödliche Angriff auf einen Polizisten in Brüssel ist von einem Terrorverdächtigen verübt worden. Der Mann stand auf einer Terrorliste der belgischen Behörden, wie die Staatsanwaltschaft auf einer Pressekonferenz am Freitagvormittag mitteilte.

In Brüssel ist es am gestrigen Donnerstagabend zu einer tödlichen Messerattacke gekommen.

Der mutmaßliche Polizistenmörder von Brüssel stand auf einer Behördenliste Terrorverdächtiger. Der vorbestrafte Mann sei in einem Verzeichnis potenzieller Terroristen aufgeführt, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Eric Van Der Sypt, am Freitag.

Der 23-jährige stach am Donnerstagabend auf zwei Polizisten in einem Streifenwagen ein. Dabei starb ein 29-Jähriger Polizist an seinen Verletzungen später im Krankenhaus. Sein 23-Jähriger Kollege wurde zunächst in die Notaufnahme gebracht und in der Nacht operiert. Sein Zustand sei zum jetzigen Zeitpunkt stabil, sagte ein Sprecher. Der Angreifer wurde anschließend von mehreren Schüssen herbeigerufener Verstärkung getroffen.