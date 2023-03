Portugal: Messerangriff in Lissabon war kein Terroranschlag

Die Ermittler in Lissabon hätten keine Hinweise darauf gefunden, dass der festgenommene Verdächtige in extremistische Aktivitäten verwickelt sei, wie Polizeichef Luis Neves am Mittwoch bei einer Pressekonferenz sagt.

Der Verdächtige soll unter psychischen Problemen gelitten habe, seit seine Frau in einem Flüchtlingslager in Griechenland gestorben sei. DPA

Der tödliche Messerangriff auf zwei Frauen in einem muslimischen Zentrum in Lissabon hat nach Angaben der Behörden keinen terroristischen Hintergrund. «Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass diese Person radikalisiert wurde», sagte Neves. Man gehe daher nicht von einem Terroranschlag aus. Die Polizei teilte nach der Tat vom Dienstag mit, sie untersuche den Angriff als möglichen Terrorakt. Vertreter der örtlichen afghanischen Gemeinde identifizierten den Verdächtigen als afghanischen Flüchtling, der psychische Probleme habe, seit seine Frau in einem Flüchtlingslager in Griechenland gestorben sei.

Neves sagte, der Mann habe sich integriert und kein radikales Verhalten in seinen Gewohnheiten, Freundschaften oder der Kommunikation in den sozialen Medien gezeigt. Er ignorierte beim Eintreffen der Polizei am Tatort eine Aufforderung, sich zu ergeben, und wurde daraufhin angeschossen. Die Behörden teilten mit, er werde weiter im Krankenhaus behandelt und wohl frühestens in einer Woche vor Gericht erscheinen.

Der portugiesische Innenminister José Luis Carneiro sagte am Dienstag, der Mann sei über ein Programm der Europäischen Union nach Portugal gekommen, das Asylsuchende in andere Mitgliedsländer überstellt, um Mittelmeerländer wie Griechenland und Italien zu entlasten. Die Ehefrau des Mannes sei in einem griechischen Flüchtlingslager gestorben, und er sei allein mit drei Kindern im Alter von neun, sieben und vier Jahren zurückgeblieben.