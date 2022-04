Kurz vor Meistertitel : Messi hat seine Zukunft geklärt

Lionel Messi und Paris Saint-Germain – das war noch nicht die große Liebe. Nun hat der Fußball-Superstar aber offenbar seine Zukunft geklärt.

Beim Scheich-Klub kam der siebenfache «Ballon d´Or»-Gewinner aber noch nicht so richtig in Fahrt. Lediglich acht Tore und 13 Assists stehen in 29 Pflichtspielen für die Franzosen zu Buche. Für Messi eine magere Ausbeute. In der Champions League kam das Aus bereits im Achtelfinale. Der Meistertitel, den Paris am Samstag fixieren kann, ist bloß die Pflichtübung.