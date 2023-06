«Bester Spieler der Geschichte»: Messi verlässt PSG definitiv – Trainer bestätigt Abgang

PSG-Trainer Christophe Galtier hat das Ende von Messis Zeit bei Barcelona bestätigt. «Das Spiel gegen Clermont wird die letzte Partie im Park de Prince sein.» Gautier weiter: «Ich hatte das Privileg, den besten Spieler in der Geschichte des Fußballs zu trainieren.»

Messi möchte in den kommenden Tagen über seine Zukunft informieren. Zuletzt hat sich offenbar eine weitere Option aufgetan. Das MLS-Team Inter Miami will den Weltmeister verpflichten. Das Angebot soll über vier Jahre dauern und Messi pro Saison 50 Millionen einbringen. Dazu kommt: Sollte Messi die Offerte annehmen, würde er zwischen 6 und 18 Monate nach Barcelona ausgeliehen werden. Mit diesem Trick könnte der 35-Jährige also seinem Jugendverein zurückkehren und die finanziellen Probleme von Barça zu umgehen.