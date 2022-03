In Europa : Meta droht mit Shutdown von Facebook und Insta

Meta hat erneut die Möglichkeit angedeutet, seine wichtigsten Dienste in Europa einzustellen, wenn er die Daten seiner Nutzer nicht auf seine US-Server übertragen kann.

Der Meta-Konzern versucht, Druck auf Europa auszuüben. In ihrem Jahresbericht an die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (US Securities and Exchange Commission) warnte die Muttergesellschaft von Facebook erneut, dass sie «wahrscheinlich» ihre «wichtigsten Produkte und Dienstleistungen» wie Facebook und Instagram nicht mehr in Europa anbieten könnte. Dies, wenn ein neuer Rahmen zur Regulierung der Übermittlung von Daten der Nutzer ihrer Dienste an ihre Server in den USA nicht verabschiedet würde oder wenn das Unternehmen die derzeitigen Vereinbarungen «oder Alternativen» nicht mehr nutzen dürfte, berichtet City A.M.