Abgemessen: Meta kauft Start-up für Körperscanning-Software

Das junge Start-up Presize pitchte 2020 zum ersten Mal ihre Technologie vor der Jury von «Die Höhle der Löwen» in Deutschland. Die Idee des Tech-Unternehmens basiert auf einer Bodyscanning-Software, die mittels Smartphone den perfekten Fit für interessierte Käuferinnen und Käufer findet. Die Maße des gescannten Körpers in Kombination mit ein paar simplen Fragen ermöglichen es, die passende Kleidergröße des Produkts zu ermitteln, wie auf der Website des jungen Unternehmens zu lesen ist.

Weniger Online-Retouren

Die Tatsache, dass Kleidungsstücke verschiedener Marken unterschiedlich ausfallen, führt oft zu Bestellungen von mehreren Größen und schlussendlich zu einer hohen Anzahl an Retouren. Diesem Problem wollten sich auch die Presize-Gründer Leon Szeli und Tomislav Tomov widmen. Weniger Rücksendungen steigern zum einen die Kundenzufriedenheit und schonen zum anderen die Umwelt. Denn wie das Reportageformat des Norddeutschen Rundfunks, STRG_F kürzlich berichtete, landen eben nicht alle Rücksendungen in Gänze wieder in den Regalen der Onlinehändler für den Weiterverkauf, sondern werden zum Teil günstig veräußert oder sogar entsorgt.