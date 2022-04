Facebook-Konzern : Meta macht mehr Gewinn als erwartet

Die Zahl der Nutzer von Facebook ist nach einem Durchhänger wieder angestiegen. Zudem hat der Mutterkonzern im ersten Quartal einen Nettogewinn von 7,47 Milliarden Dollar erzielt.

Der Facebook-Mutterkonzern Meta hat im ersten Quartal mehr Gewinn gemacht als erwartet. Das Unternehmen aus Kalifornien vermeldete am Mittwoch einen Nettogewinn von 7,47 Milliarden Dollar bei knapp 28 Milliarden Dollar Umsatz. Der Gewinn liegt damit rund 21 Prozent unter dem Wert des Vorjahreszeitraums, wegen verschiedener Probleme war aber Schlimmeres erwartet worden.

Meta investiert in virtuelle Welten

«Mehr Menschen als je zuvor nutzen heute unsere Dienste», erklärte Konzernchef Mark Zuckerberg nun. «Wir haben in diesem Quartal bei einer Reihe von wichtigen Unternehmensprioritäten Fortschritte gemacht und wir sind weiterhin zuversichtlich, dass unsere Produkt-Roadmap langfristige Chancen und Wachstum freisetzen wird.» Der Wert der Facebook-Aktie legte im elektronischen Handel nach Börsenschluss in New York umgehend um mehr als 15 Prozent zu.