Horizon Worlds : Meta testet Verkauf virtueller Güter im «Metaversum»

Die Facebook-Muttergesellschaft Meta will Nutzern ihres «Metaversums» die Möglichkeit geben, virtuelle Gegenstände zu verkaufen – und bezahlten Zugang zu neuen virtuellen Welten anbieten.

Die Facebook-Muttergesellschaft Meta will Nutzern ihres «Metaversums» die Möglichkeit geben, virtuelle Gegenstände zu verkaufen. Am Montag teilte das Unternehmen mit, dass die neue Funktion auf der Plattform Horizon Worlds getestet werde. Inhaltsersteller könnten beispielsweise Accessoires für digitale Mode verkaufen, oder bezahlten Zugang zu neuen virtuellen Welten anbieten. Dabei handle es sich zunächst um einen «Test mit einer Handvoll» Kreativer.

Die «langfristige Vision» sei allerdings ein «Metaversum, in dem Schöpfer ihren Lebensunterhalt verdienen und Menschen digitale Güter, Dienstleistungen und Erfahrungen kaufen können». Das «Metaversum» wird im Silicon Valley als die Zukunft des Internets angesehen. In dieser Vision sollen sich die Nutzer in virtuellen Paralleluniversen treffen, arbeiten und unterhalten.