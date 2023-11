Meta: Wahlwerbung mit KI-Inhalten muss gekennzeichnet werden

Der Facebook-Konzern Meta wird künftig bei Werbung mit politischen Inhalten eine Kennzeichnung von Fotos und Videos verlangen, die mit Hilfe Künstlicher Intelligenz verändert wurden. Dabei gehe es zum Beispiel um Fälle, in denen fälschlicherweise der Eindruck erweckt werde, dass eine reale Personen etwas gesagt oder getan habe, erläuterte Meta in einem Blogeintrag am Mittwoch. Auch gelte das für Situationen, in denen Aufnahmen von echten Ereignissen verändert oder gar erst künstlich erzeugt würden.