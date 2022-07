Wetter-Info : Meteolux bringt eigene App raus

LUXEMBURG – Wer ein Smartphone besitzt, kann sich in Kürze in einer eigenen App des Wetterdienstes über die Aussichten informieren.

In zehn Tagen gibt's das Wetter von Meteolux direkt aufs Smartphone. Der Wetterdienst hat eine eigene App entwickelt, die ab dem 25. Juli aus den Stores heruntergeladen werden kann – in Luxemburgisch, Französisch, Deutsch und Englisch, heißt es in einer Pressemitteilung. Mindestens zwei Mal am Tag werden die Prognosen laut Meteolux aktualisiert. Dort gibt es dann «alle kurz- und mittelfristigen Vorhersagen, Warnungen und Beobachtungen unserer Station am Flughafen Luxemburg-Findel».