Von Gelb zu Orange : MeteoLux erhöht die Hitzewarnung für Donnerstag

LUXEMBURG – Nach der gelben Warnstufe an diesem Mittwoch gilt in Luxemburg für Donnerstag nun die orangene Warnstufe. Es werden Höchsttemperaturen zwischen 32 und 35 Grad erwartet.

Die Temperaturen werden in Luxemburg weiter steigen. MeteoLux hatte bereits für diesen Mittwoch von 12 bis 19 Uhr das ganze Land auf die Warnstufe Gelb gesetzt, wobei Höchstwerte zwischen 31 und 34 Grad erwartet werden. Am Donnerstag wird es noch wärmer. MeteoLux hat für das ganz Großherzogtum von 10 bis 19 Uhr die Warnstufe Orange ausgerufen. Es besteht also «Hitzegefahr». Das Quecksilber könnte auf 35 Grad steigen.