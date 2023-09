Meteolux: Erste Septemberhälfte bringt gleich zwei Wetterrekorde

Die aktuelle Hitzewelle ist für den September äußerst ungewöhnlich – insbesondere in ihrer Länge. Das nationale Wetteramt meldet vom 1. bis 10. September einen Temperaturdurchschnitt von 20,3 Grad Celsius. Demnach ist «die erste Septemberdekade die wärmste, die jemals in der Geschichte des Findel aufgezeichnet wurde», schreibt Meteolux am Mittwochmorgen. Davor hätten die Septembermonate im Jahr 2005 mit 20,2 Grad und 1973 mit 19,9 Grad Rekordwerte gehalten.

Am wärmsten sei es mit 29,2 Grad am 10. September gewesen. Solche Tageshöchsttemperaturen seien speziell in den ersten beiden Dekaden des Monats jedoch nicht ungewöhnlich. Rekordwerte hat die Wetterstation am Findel demnach mit 32,2 Grad am 15. und 16. September 2020 gemessen. Die erste Septemberhälfte weist außerdem einen weiteren Rekord auf – und zwar insgesamt sieben Sommertage mit einer Tageshöchsttemperatur von mindestens 25 Grad.