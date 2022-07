14 bis 20 Uhr: MeteoLux gibt Hitzewarnung für den halben Sonntag aus

Temperaturen wie zu Beginn der Woche werden zwar nicht erreicht werden, dennoch hat der staatliche Wetterdienst am Sonntag für Teile des Landes erneut eine Hitzewarnung ausgegeben. Ab 14 und bis 20 Uhr mahnt Meteolux im Süden des Landes zur Vorsicht. Während das Quecksilber am Sonntag vormittag nur bis zu milden 18 Grad anzeigte, sollen am Nachmittag wieder Temperaturen bis zu 32 Grad Celsius erreicht werden.