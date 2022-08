Gelbe Warnstufe : MeteoLux gibt Hitzewarnung für Mittwoch raus

Die große Hitze wird in den nächsten Tagen nach Luxemburg zurückkehren. MeteoLux hat für das ganze Land eine gelbe Warnstufe verhängt. Diese gilt am Mittwoch von 12:00 bis 20:00 Uhr. Die Höchsttemperaturen werden voraussichtlich zwischen 31 und 34 Grad liegen, gegenüber 27 bis 29 Grad am Dienstag. Die gelbe Warnstufe bedeutet eine «potenzielle Gefahr», insbesondere für die schwächeren Menschen, die hitzeempfindlich sein könnten.

Am Donnerstag wird es laut MeteoLux noch heißer werden mit bis zu 36 Grad. Am Abend werden Gewitter erwartet, voraussichtlich mit leichtem Regen und Windböen von 45 bis 55 km/h.

MeteoLux warnt am Freitag vor Gewitter, die den ganzen Tag über anhalten, sowie einem Temperatursturz. So sollen die Temperaturen am Freitag um 10 Grad niedriger sein als noch am Donnerstag.