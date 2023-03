Windböen bis zu 85 km/h : Meteolux korrigiert Wettervorhersage nach oben

April April, der macht was er will – und das in diesem Jahr schon im März! Während enorme Schneemassen am Anfang der Woche für ein Verkehrschaos im ganzen Land gesorgt hatten, folgte strömender Starkregen, der Luxemburg und der Grenzregion ordentlich zu schaffen gemacht hat.