Prognose: MeteoLux kündigt für Freitag Schneefall an

Anfang der Woche berichteten wir, dass der Winter in Luxemburg allmählich Einzug halten könnte. Die Vorhersagen, die MeteoLux am Donnerstag veröffentlichte, bestätigten den Trend und verstärkten ihn sogar noch. Die ersten Schneeflocken könnten bereits am Freitag fallen, «am späten Nachmittag und am frühen Abend», so die Prognose. Die ersten Flocken vermischen sich mit Regen.