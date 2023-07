Luxemburg: Meteolux meldet 33 Grad am Wochenende

Ein Hochdruckgebiet, das sich über Westeuropa entwickelt, bringt in den kommenden Tagen nochmal einen Wetterwechsel ins Großherzogtum. Es wird wieder heiß, wie der Wetterdienst in seiner Vorhersage am Mittwoch ankündigt. Laut Meteolux sind am morgigen Donnerstag noch entspannte 24 bis 26 Grad als Höchsttemperaturen drin, zum Wochenende klettert die Temperaturanzeige aber sukzessive höher.