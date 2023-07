Gelbe Warnstufe: Meteolux meldet Gewitterrisiko für Luxemburg

Am Dienstagabend kann es krachen.

Im Großherzogtum muss man sich am heutigen Dienstag noch auf Regen einstellen. «Ein erstes Regengebiet überquert Luxemburg am späten Nachmittag bzw. frühen Abend», schreibt Meteolux in der Vorhersage. Ab 19 Uhr gilt eine Gewitterwarnung, «potenzielle Gefahr».