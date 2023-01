Dreifache Unwetterwarnung: MeteoLux meldet Wind, Hochwasser und Schnee

Die nächsten Stunden könnten in Luxemburg sehr unruhig werden. Der Regen führt bereits zu einer Hochwassergefahr in mehreren Teilen des Landes, seit Samstag besteht eine erhöhte Alarmbereitschaft, die bis in die Nacht von Montag auf Dienstag gilt. «Lokale Überschwemmungen und Schäden» sind möglich. L'essentiel wird Sie über die Situation auf dem Laufenden halten.