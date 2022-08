Wetter in Luxemburg: MeteoLux ruft erneut Alarmstufe gelb aus

Nach einem entspannten Start in die Woche ziehen die Temperaturen im Großherzogtum wieder ordentlich an. Am morgigen Mittwoch steigen die Höchsttemperaturen auf 31 bis 33 Grad, wie der nationale Wetterdienst mitteilt. Es gilt Alarmstufe gelb für das ganz Land. Am Donnerstag könne das Thermometer bei wolkenfreiem Himmel sogar bis zu 34 Grad Celsius erreichen. Niederschläge werden in den kommenden zwei Tagen nicht erwartet. Bislang hat MeteoLux nur für Mittwoch eine Hitzewarnung herausgegeben.