Extreme Hitzegefahr: Meteolux ruft für den Süden Luxemburgs die höchste Warnstufe aus

Seit Donnerstag besteht in Luxemburg bereits «potenzielle Hitzegefahr», also nach dem Wetterdienst Meteolux die gelbe Warnstufe. Für Samstag ist das Hitzerisiko nun für Teile des Landes auf die höchste Stufe gesetzt worden. Im Süden erwartet Meteolux zwischen 35 und 37 Grad – «extreme Hitzegefahr». Geringfügig besser dran ist laut der Vorhersage der Norden: Hier bewegt sich die Temperatur zwischen 33 und 35 Grad. In beiden Fällen besteht – besonders für Ältere und Kinder und Kranke – das Risiko zu dehydrieren oder einen Hitzschlag zu erleiden.