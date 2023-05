Ab Sonntagnachmittag: Meteolux ruft Unwetter-​​Warnstufe Gelb aus

Der staatliche Wetterdienst hat für Sonntag eine Wetterwarnung herausgegeben. Von 14 bis 20 Uhr soll es dann im ganzen Land zu mäßigen Gewittern kommen. Meteolux stuft die Warnungen im gelben Bereich ein, es besteht also eine potentielle Gefahr. «Bei einem stark bewölkten Himmel sind am Nachmittag und am Abend Regenschauer zu erwarten», heißt es im Meteolux-Bericht. Örtlich seien auch Gewitter und kleinkörniger Hagel möglich.

Eine Beruhigung der Wetterlage wird am Sonntagabend erwartet und in der kommenden Nacht sollen die Niederschläge nachlassen. Am Montag wird sich der Himmel wieder etwas aufhellen, doch Wolken und Sonne wechseln sich ab. Lokale Schauer sind am Nachmittag nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen erreichen am Montag maximal 19 Grad Celsius.