Trocken und sonnig: MeteoLux verzeichnet das zweitwärmste Jahr seit 1947

Während Agrimeteo, der Wetterdienst des Landwirtschaftsministeriums, das Jahr 2022 als das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Großherzogtum eingestuft hatte – gleichauf mit 2020 – war laut MeteoLux das vergangene Jahr das zweitwärmste Jahr. Der Unterschied erklären sich dadurch, dass Meteolux seine Messungen in Findel durchführt und Agrimeteo Sensoren im ganzen Land hat.

Laut den Zahlen, die Meteoux am Montag veröffentlicht hat, belegt das Jahr 2022 mit 11,2 Grad Celsius den zweiten Platz der wärmsten Jahre in der Geschichte der Wetterstation am Flughafen Luxemburg-Findel seit 1947, Knapp dahinter steht das Rekordjahr 2020 (11,3 Grad), gefolgt von den Jahren 2018 (11,1 Grad) und 2014 (10,8 Grad). Das vergangene Jahr liegt 1,4 Grad über dem langjährigen Durchschnitt von 1991-2020 (9,8 Grad).