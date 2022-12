Wetter-Warnung : Meteolux warnt bei eisiger Kälte vor gefrierendem Regen am Sonntag

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde es im Großherzogtum knackig kalt. Meteolux hatte am Samstag eine orangefarbene Warnung vor extremer Kälte herausgegeben und Temperaturen zwischen -10 und -13 Grad Celsius angekündigt. Vor allem für ältere Menschen, Säuglinge oder auch für Menschen mit Herz- oder Atemwegserkrankungen kann die extreme Kälte ein Gesundheitsrisiko darstellen. Unterkühlungen oder Erfrierungen können auftreten.

Man sollte sich daher nicht zu lange der Kälte und dem Wind aussetzen und sich warm anziehen. Am besten trägt man mehrere Kleider-Schichten übereinander und zieht eine wind- und regendichte Jacke drüber, wenn man unbedingt rausgehen muss. Mütze und Handschuhe sind ebenfalls ratsam, genau so wie das trinken von Heißgetränken.

Tauwetter ab Montag

Für Sonntagabend gilt im ganzen Land ab 19 Uhr die Warnstufe Gelb wegen des Kälte und Glatteis. Entwarnung gilt erst ab Montagmorgen um 6 Uhr. Wer kann, sollte also am besten zuhause bleiben und auf das Tauwetter warten, welches gar nicht so lange auf dich warten lässt. Ab Montagmorgen wird es 2 bis 4 Grad Celsius warm, am Nachmittag dann 7 bis 9 Grad Celsius. Der gesamte Rest der Woche wird laut MeteoLux ähnlich verlaufen, mit milderen Temperaturen. Jedoch soll es jeden Tag fast nonstop Regen geben.