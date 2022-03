Wetter in Luxemburg : MeteoLux warnt erneut vor starkem Wind

LUXEMBURG – Am Donnerstagnachmittag werden im gesamten Großherzogtum starke Windböen erwartet. Für das Land gilt Alarmstufe Gelb.

In Luxemburg wird es am Donnerstagnachmittag erneut windig.

Nach den Stürmen vom Wochenende werden am Donnerstagnachmittag erneut starke Windböen in ganz Luxemburg erwartet. MeteoLux hat für das Großherzogtum für den Zeitraum zwischen 15 und 18 Uhr die gelbe Alarmstufe ausgerufen. Die Meteorologen von Findel rechnen mit Böen zwischen 60 und 70 Stundenkilometern. «Mit dem Durchzug der Kaltfront können die Böen kurzzeitig bis zu 80 Stundenkilometer erreichen», so MeteoLux.