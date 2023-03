Starker Wind, Hagelkörner und 14 Grad Celsius: Meteolux warnt erneut vor Unwettern

Am Montag, ab 7 Uhr, wird Luxemburg sehr starken Windböen ausgesetzt sein, warnt Meteolux. Es könnten bis zu 80 Stundenkilometer erreicht werden, mehr oder weniger wie am Donnerstag, als das Land bereits in Alarmbereitschaft versetzt worden war. Das gesamte Großherzogtum wird betroffen sein und dies bis 17 Uhr.