Warnstufe Orange : Meteolux warnt vor extremer Hitze am Mittwoch

LUXEMBURG – Meteolux verhängt für Teile Luxemburgs Warnstufe Orange. Auch der Ozonwert steigt in kritische Höhe.

Die Hitzewelle erreicht ihren Höhepunkt. Am Mittwoch klettert das Thermometer bei zunehmender Schwüle auf 32 bis 35 Grad. Am Donnerstag wird es dann noch heißer bei Temperaturen von 33 bis 36 Grad, die am Freitag unvermindert anhalten. Besonders in tieferen Lagen sowie in Innenstadtbereichen ist mit den höchsten Werten zu rechnen. Daher hat Meteolux für den Süden des Landes Warnstufe Orange ausgegeben: Warnung vor extrem hohen Temperaturen.