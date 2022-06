Gelbe Warnstufe : Meteolux warnt vor Gewittern ab dem Abend

LUXEMBURG – Zwischen 18 Uhr und 3 Uhr morgens könnte das Großherzogtum von Gewittern betroffen sein. Dasselbe gilt laut Meteolux für Freitag.

Meteolux hat am Mittwochnachmittag seine Vorhersage aktualisiert: Ab 18 Uhr gilt in Luxemburg die gelbe Warnstufe wegen potetieller Unwettergefahr. Die Warnung gilt demnach bis 3 Uhr nachts. Lokal sind starke Regenfälle, Windböen bis zu 70 Stundenkilometer und Hagel möglich. Dasselbe gilt auch am Freitag im gleichen Zeitraum.