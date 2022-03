Wetter in Luxemburg : Meteolux warnt vor Glatteis am Donnerstag

LUXEMBURG - Autofahrer müssen sich am Donnerstagmorgen auf Schnee und Eisregen einstellen. Der nationale Wetterdienst gab eine Warnung heraus.

Die Temperaturen pendeln sich in der Nacht um den Gefrierpunkt ein. Es ist also nicht mehr ganz so kalt wie zuletzt. Eine Wetteränderung ist in den kommenden Tagen auch nichts in Sicht. Die Tageshöchstemperaturen liegen bis zum Wochenende bei maximal fünf Grad Celsius. Wenn es dunkel wird, sind es meist nicht mehr als null Grad.