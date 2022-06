Wetter in Luxemburg : MeteoLux warnt vor hohen Ozonwerten

LUXEMBURG - Die Vorwarnschwelle (160 Mikrogramm/Kubikmeter) könnte am Mittwoch und Donnerstag überschritten werden, warnt MeteoLux. Dies berge sehr konkrete Gesundheitsrisiken.

MeteoLux berichtet, dass der Vorinformationsschwellenwert (160 Mikrogramm/Kubikmeter) für die Ozonkonzentration in der Luft am heutigen Mittwoch und Donnerstag zwischen 12 Uhr und Mitternacht für das ganze Land überschritten werden könnte. «Die Wetterbedingungen (hohe Temperaturen, starke Sonneneinstrahlung) sind günstig für die Bildung von bodennahem Ozon», so die Wetterexperten, die Höchsttemperaturen von 29 Grad am Mittwoch und 30 Grad am Donnerstag erwarten. «Die UV-Strahlung wird intensiv und der Wind sehr schwach sein, so dass es nicht ausgeschlossen ist, dass die Vorwarnschwelle lokal überschritten wird».